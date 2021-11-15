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Başkentte rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Genel 15.11.2021, 10:49
Başkentte rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
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Ankara'da savcılık icra memurlarının rüşvet istediği ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

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