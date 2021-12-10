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3. Sayfa
Röportaj
Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin fişi çekildi
Genel
10.12.2021, 16:27
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Başrollerini Erkan Petekkaya ile Nehir Erdoğan'ın paylaştığı Sana Söz dizisi, 7. bölümüyle final yapacak.
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#vefat
#Vedat Muriqi
#Rıdvan Dilmen
#Galatasaray
#abd
#GS
#Zülfü Livaneli
#murat yılmaz
#Öz Sağlıkİş Sendikası
#midas
#Boşanma
#estetik
#imaj
#Adana Demirspor
#meyve
#Dolar
#Trabzonspor
#peron
#havalaanı
#MediaCat
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