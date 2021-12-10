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Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin fişi çekildi

Genel 10.12.2021, 16:27
Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin fişi çekildi
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Başrollerini Erkan Petekkaya ile Nehir Erdoğan'ın paylaştığı Sana Söz dizisi, 7. bölümüyle final yapacak.