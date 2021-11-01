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Başakşehir'i Adana Demirspor da durduramadı

Spor 01.11.2021, 22:51
Başakşehir'i Adana Demirspor da durduramadı
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Süper Lig'in 11. haftasında Adana Demirspor'la karşı karşıya gelen Medipol Başakşehir, geri düştüğü maçta rakibini son saniyelerde bulduğu penaltı golüyle rakibini 2-1 mağlup ederek tırmanışını sürdürdü.