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Barcelona'nın eski yıldızı devre arasında geliyor!

Spor 01.11.2021, 12:40
Barcelona'nın eski yıldızı devre arasında geliyor!
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Trabzonspor'da Gervinho'nun sakatlığı moralleri bozdu. Bu sezon ligde yenilmeyen tek takım olan Trabzonspor, Beşiktaş derbisinden de iyi bir sonuç alıp şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu göstermek istiyor.