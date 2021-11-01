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Röportaj
Barcelona'nın eski yıldızı devre arasında geliyor!
Spor
01.11.2021, 12:40
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Trabzonspor'da Gervinho'nun sakatlığı moralleri bozdu. Bu sezon ligde yenilmeyen tek takım olan Trabzonspor, Beşiktaş derbisinden de iyi bir sonuç alıp şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu göstermek istiyor.
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#vefat
#Rıdvan Dilmen
#Boşanma
#Vedat Muriqi
#magazin
#meyve
#Dolar
#Bingöl Devlet Hastanesi
#Adana Demirspor
#abd
#koronavirüs
#Zülfü Livaneli
#Bursaspor
#eş
#final
#UEFA Avrupa Ligi
#Trabzonspor
#niğdespor
#Adana
#gazeteci