Cüneyt Kaşeler

Fenerbahçe İsmail Kartal ile elindeki en iyi kadro ile sahaya çıktı. Bu kadro en eksik Sivas ile eşleşince beklenti Fenerbahçe'nin üç puan alması yönündeydi. Fenerbahçe maça dominant başladı ve pozisyonlar buldu. Bu pozisyonların sonunda Fenerbahçe golü Osayi'nin asistinde Zajc'ın doğru koşusu sonucu buldu. Sivasspor ise eksik kadrosuna rağmen oynadığı oyundan taviz vermedi. Onlar da pozisyonlara girdi. Fenerbahçe'de sakatlık sonrası Novak'ın oyundan çıkıp Osayi'nin o bölgeye geçmesi önemli kırılma anlarından biri oldu. Önde oynarken rakip savunmayı zorlayan Osayi beke geçince Fenerbahçe öne çıkamadığı gibi Pelkas'ında kötü performansı ile topu tutamadı. Fenerbahçe Sivas deplasmanında puan kaybeder bu çok normal ama öncesinde kaybettiği puanlar sıralamada yerini belirleyecek. Bence İsmail Kartal doğru on biri buldu ve oyuncu değişiklikleri de yerinde. Bence İsmail hocanın üç maçta hesap edemediği tek şey Berke oldu. Antalyaspor maçından sonra bu maçta da skoru belirleyen Berke oldu. Alt yaş gruplarından itibaren Godot'u bekler gibi Berke'yi bekleyen ve abartanlar vardı. Cidden merak ediyorum neredeler? Berke'nin yaşına istinaden çok bekledim ama şu ana kadar iyi kaleci olacağına dair hiçbir emare göremedim. Altay sakatlanmasa Fenerbahçe en az altı puan önde olurdu.

Sivasspor'a gelirsek bu kadar eksik ile puan almaları Rıza hocaya ve oyuncuların performansına yazar. Fenerbahçe de İsmail hoca doğru yolda, ama yolun yarısı geçildi:

Yazının başlığı da Teoman'a selam olsun.