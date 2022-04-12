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Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na Göç İdaresi cevabı: 'Yamakların bulsun'
Genel
12.04.2022, 16:03
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya adresinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönelttiği soruların muhatabının Göç İdaresi Başkanlığı olmadığını ifade etti.
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#abdullah öcalan
#Gaz Dolum
#sinop
#Mozaik
#Güreş
#Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu
#Rıdvan Dilmen
#lise
#Nuri Pakdil
#gediz
#UEFA Avrupa Ligi
#Mersin
#HSK
#Numan Kurtulmuş
#kadın
#yer altı şehri
#Twitter
#Mısır
#Nilay Deniz kilosu
#Suriye
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