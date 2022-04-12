banner38

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na Göç İdaresi cevabı: 'Yamakların bulsun'

Genel 12.04.2022, 16:03
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na Göç İdaresi cevabı: 'Yamakların bulsun'
1/5

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya adresinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönelttiği soruların muhatabının Göç İdaresi Başkanlığı olmadığını ifade etti.