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3. Sayfa
Röportaj
Bakan Soylu açıkladı! Kimlik kartlarında yeni dönem
Genel
26.11.2021, 09:27
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kimliklerde yeni döneme geçileceğini ifade ederek, e-imzaların kimlik kartına yüklenmesine bir ay içinde başlanacağını söyledi.
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#vefat
#Vedat Muriqi
#Galatasaray
#Dolar
#koronavirüs
#estetik
#Boşanma
#Adana Demirspor
#Rıdvan Dilmen
#abd
#Zülfü Livaneli
#Bursaspor
#UEFA Avrupa Ligi
#Trabzonspor
#Bingöl Devlet Hastanesi
#GS
#final
#Hasan Kartal
#meyve
#gazeteci
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