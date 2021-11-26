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Bakan Soylu açıkladı! Kimlik kartlarında yeni dönem

Genel 26.11.2021, 09:27
Bakan Soylu açıkladı! Kimlik kartlarında yeni dönem
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kimliklerde yeni döneme geçileceğini ifade ederek, e-imzaların kimlik kartına yüklenmesine bir ay içinde başlanacağını söyledi.