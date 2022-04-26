banner38

Bakan Bilgin duyurdu! En düşük emekli maaşı artacak

Genel 26.04.2022, 14:05
Bakan Bilgin duyurdu! En düşük emekli maaşı artacak
1/5

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Temmuz'da sürprizimiz var, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım." dedi.