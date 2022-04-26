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Röportaj
Bakan Bilgin duyurdu! En düşük emekli maaşı artacak
Genel
26.04.2022, 14:05
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Temmuz'da sürprizimiz var, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım." dedi.
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#Ahmaud Arbery
#Erman Toroğlu
#ayakkabı ihracatı
#Piyanist
#Paraguay
#cumhurbaşkanı erdoğan
#kurdeşen
#Claudio Bravo
#lig
#Kavga
#Frey
#Rize
#AFRICOM
#Siri
#İngiliz ordusu
#Jesse Sekidika
#çöp
#ALO 176
#06 YKR 29
#Karadağ
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