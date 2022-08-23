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Bakan Bilgin'den 'EYT' açıklaması: 'tek formül var'

Genel 23.08.2022, 10:37
Bakan Bilgin'den 'EYT' açıklaması: 'tek formül var'
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT konusunda önemli açıklamalarda bulundu.