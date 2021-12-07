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3. Sayfa
Röportaj
Bahçeli'den Müge Anlı'ya mesaj!
Genel
07.12.2021, 11:17
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Altın Kelebek'te iki ödül alan Müge Anlı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gelen tebrik mesajını canlı yayında okudu.
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#koronavirüs
#Vedat Muriqi
#Rıdvan Dilmen
#Galatasaray
#Cebir Okulları Kurtköy Kampüsü
#midas
#peron
#Adana Demirspor
#UEFA Avrupa Ligi
#havalaanı
#kesmeyin
#Bakan Kurum
#Boşanma
#Trabzonspor
#Bursaspor
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