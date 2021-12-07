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Bahçeli'den Müge Anlı'ya mesaj!

Genel 07.12.2021, 11:17
Bahçeli'den Müge Anlı'ya mesaj!
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Altın Kelebek'te iki ödül alan Müge Anlı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gelen tebrik mesajını canlı yayında okudu.