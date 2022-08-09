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Bahçeli'den Hakan Ural'a 'Hayırlı olsun' mesajı
Genel
09.08.2022, 15:54
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hakan Ural'ın sunucusu olduğu "Neler Oluyor Hayatta" isimli magazin programının yeni yayın dönemi için "Hayırlı olsun" mesajı gönderdi. Ural, Bahçeli'ye canlı yayında teşekkürlerini iletti.
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#Haber Koordinatörü
#vefat
#bilim kuruku
#uzay
#metin yener
#Bursaspor Konyaspor bein sports izle
#askerlik
#d grubu
#estetik
#emisyon
#kaza
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