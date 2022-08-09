Bahçeli'den Hakan Ural'a 'Hayırlı olsun' mesajı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hakan Ural'ın sunucusu olduğu "Neler Oluyor Hayatta" isimli magazin programının yeni yayın dönemi için "Hayırlı olsun" mesajı gönderdi. Ural, Bahçeli'ye canlı yayında teşekkürlerini iletti.