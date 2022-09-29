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Azrayı öldüren katil cezaevinde ölü bulundu

Genel 29.09.2022, 09:44
Azrayı öldüren katil cezaevinde ölü bulundu
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Antalya'da üniversite okuyan Azra Gülendam Haytaoğlu'nu (21) öldürüp cesedini 13 parçaya ayırarak ormana bırakan M. M. A. (48) cezaevinde intihar etti.