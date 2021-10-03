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Ayrılık iddiaları: Ersun Yanal için kritik saatler

Spor 03.10.2021, 17:31
Ayrılık iddiaları: Ersun Yanal için kritik saatler
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Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve son olarak Adana Demirspor'a karşı kaybeden Antalyaspor'da Ersun Yanal'la yolların ayrıldığı iddia ediliyor.