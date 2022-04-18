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Röportaj
Aykut Kocaman'dan Fatih Terim itirafı!
Spor
18.04.2022, 10:03
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Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Aykut Kocaman, geçmiş yıllara dönük çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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#ekmek
#HSK
#Teknik Direktör
#ramazan kumanyası
#Doğu Akdeniz
#korucu
#AB
#Romelu Lukaku
#esnaf
#TBMM
#marmara
#Evlilik
#rekor
#kurye
#Portekiz
#havalaanı
#Nicol Paşinyan
#Cemil Meriç
#dere yatağı
#kargo
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