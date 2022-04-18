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Aykut Kocaman'dan Fatih Terim itirafı!

Spor 18.04.2022, 10:03
Aykut Kocaman'dan Fatih Terim itirafı!
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Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Aykut Kocaman, geçmiş yıllara dönük çarpıcı açıklamalarda bulundu.