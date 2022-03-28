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3. Sayfa
Röportaj
Aydemir Akbaş'tan tepki çekecek 'Bergen' eleştirisi
Genel
28.03.2022, 10:39
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Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş, Bergen filmini de sert bir dille eleştirirek, "Yüzüne kezzap atılmış, bunun enteresan bir tarafı var mı?" dedi.
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#fındık
#Kürk
#asboğa gölü
#Uluslararası Emmy Ödülleri
#On bir ayın sultanı
#kayıp
#Piyasa
#Atalanta
#renault
#Soylu
#Sıfır Bir 5 sezon 5 bölüm sansürsüz izle
#Formula 1
#yeşilay
#Vedat Muriqi
#koyun
#Aykut Kocaman
#yolsuzluk
#adam
#Avlu 24 bölüm puhu tv izle
#Ankaragücü Göztepe şifresiz izle
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