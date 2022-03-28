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Aydemir Akbaş'tan tepki çekecek 'Bergen' eleştirisi

Genel 28.03.2022, 10:39
Aydemir Akbaş'tan tepki çekecek 'Bergen' eleştirisi
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Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş, Bergen filmini de sert bir dille eleştirirek, "Yüzüne kezzap atılmış, bunun enteresan bir tarafı var mı?" dedi.