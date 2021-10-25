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Ayakkabısı 1,5 milyon dolar ediyor

Spor 25.10.2021, 17:59
Ayakkabısı 1,5 milyon dolar ediyor
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Ünlü NBA yıldızı Michael Jordan'ın 1984'te giydiği ayakkabılar 1 milyon 472 bin dolara satıldı.