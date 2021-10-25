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Ayakkabısı 1,5 milyon dolar ediyor
Spor
25.10.2021, 17:59
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Ünlü NBA yıldızı Michael Jordan'ın 1984'te giydiği ayakkabılar 1 milyon 472 bin dolara satıldı.
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#vefat
#Rıdvan Dilmen
#koronavirüs
#Boşanma
#Bingöl Devlet Hastanesi
#Dolar
#Adana Demirspor
#final
#Bursaspor
#abd
#eş
#meyve
#Vedat Muriqi
#Zülfü Livaneli
#deprem
#UEFA Avrupa Ligi
#Trabzonspor
#Fahrettin Koca
#vaka
#Meteoroloji