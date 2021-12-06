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Avlan Gölü'nde içler acısı bir durum...

Gündem 06.12.2021, 14:55
Avlan Gölü'nde içler acısı bir durum...
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Antalya'nın Elmalı ilçesindeki 850 hektar alana sahip Avlan Gölü'nde su seviyesi son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle azaldı.