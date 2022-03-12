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Aşkın Nur Yengi’den acı haber! Menajeri duyurdu

Genel 12.03.2022, 13:05
Aşkın Nur Yengi’den acı haber! Menajeri duyurdu
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Aşkın Nur Yengi’nin annesi Samime Yengi hayatını kaybetti.