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3. Sayfa
Röportaj
Aşkın Nur Yengi’den acı haber! Menajeri duyurdu
Genel
12.03.2022, 13:05
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Aşkın Nur Yengi’nin annesi Samime Yengi hayatını kaybetti.
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#UEFA Avrupa Ligi
#göçmen poliitkası
#stüdyo
#temizlik
#kantin
#yargı sstem
#Cedi Osman
#Erman Toroğlu
#gen
#Emilio Delgado
#Afet
#Nazilli
#Çin
#CAATSA
#Çaycuma
#emniyet
#Trabzonspor
#Ağrı
#Elmas
#Christian Berger
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