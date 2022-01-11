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ASKİ'de usulsüzlük iddiası!

Genel 11.01.2022, 12:33
ASKİ'de usulsüzlük iddiası!
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Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Sinan Burhan, ASKİ'de sınavlarda usulsüzlük yapıldığını söyledi.