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3. Sayfa
Röportaj
ASKİ'de usulsüzlük iddiası!
Genel
11.01.2022, 12:33
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Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Sinan Burhan, ASKİ'de sınavlarda usulsüzlük yapıldığını söyledi.
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