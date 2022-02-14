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'Aşk Taktikleri' filmi 3 günde 60 ülkede rekor kırdı

Genel 14.02.2022, 09:23
'Aşk Taktikleri' filmi 3 günde 60 ülkede rekor kırdı
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Çapkın bir reklamcı ile öz güveni yüksek bir blog yazarının sıra dışı taktiklerle yaşadığı aşk oyununu konu alan Netflix'in yeni filmi 'Aşk Taktikleri' geçtiğimiz cuma günü izleyicileriyle buluşmuştu.