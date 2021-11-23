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Asgari ücret zammı için konuşulan 2 formül var

Genel 23.11.2021, 09:42
Asgari ücret zammı için konuşulan 2 formül var
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Milyonlarca kişinin beklediği 2022 asgari ücret rakamıyla ilgili masada konuşulan konularla ilgili detaylar gelmeye devam ediyor.