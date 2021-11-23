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3. Sayfa
Röportaj
Asgari ücret zammı için konuşulan 2 formül var
Genel
23.11.2021, 09:42
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Milyonlarca kişinin beklediği 2022 asgari ücret rakamıyla ilgili masada konuşulan konularla ilgili detaylar gelmeye devam ediyor.
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#abd
#GS
#Vedat Muriqi
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#gazeteci
#Boşanma
#Galatasaray
#Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği
#estetik
#Dolar
#Bursaspor
#Wells turnuvası
#Bingöl Devlet Hastanesi
#koronavirüs
#Adana Demirspor
#meyve
#espor
#bayhan
#imaj
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