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3. Sayfa
Röportaj
Arda Turan sahalara ne zaman dönecek?
Spor
09.10.2021, 16:59
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Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 aydır forma giyemeyen tecrübeli futbolcu Arda Turan'ın sahalara döneceği tarih netleşiyor.
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#vefat
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#koronavirüs
#Adana Demirspor
#Bingöl Devlet Hastanesi
#meyve
#Boşanma
#Bursaspor
#final
#Trabzonspor
#abd
#UEFA Avrupa Ligi
#hınıs fasulyesi
#Aydın
#Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu
#Janez Jansa
#Orhan Miroğlu
#tokyo maratonu
#koleksiyon
#sürmene