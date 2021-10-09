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Arda Turan sahalara ne zaman dönecek?

Spor 09.10.2021, 16:59
Arda Turan sahalara ne zaman dönecek?
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Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 aydır forma giyemeyen tecrübeli futbolcu Arda Turan'ın sahalara döneceği tarih netleşiyor.