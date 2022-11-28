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Arda Güler için dünya deviyle ilk görüşme yapıldı! Rekor bonservis bedeli

Spor 28.11.2022, 13:50
Arda Güler için dünya deviyle ilk görüşme yapıldı! Rekor bonservis bedeli
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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'le ilgili transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. İspanyol AS Gazetesi ile Fransız Le10Sport internet sitesi, Barcelona ile PSG arasında Arda Güler için büyük bir yarış olduğunu yazdı.