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Arda Güler, Fenerbahçe tarihine geçti!

Spor 14.03.2022, 11:06
Arda Güler, Fenerbahçe tarihine geçti!
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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu.