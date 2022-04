Cüneyt Kaşeler

Fenerbahçe beklenen on bir ile başladı maça, gerçi öyle bir anda on kişi kaldı ki Rize bir anda maç bambaşka bir ruh haline büründü. Baiano o kadar anlamsızca bir kırmızı kart gördü ki bir puanın bile yeterli olmayacağı maçta Rizespor abandone oldu. Bu noktadan sonra Fenerbahçe ne zaman skor bulacak diye beklemeye başladık. Özellikle Mert Hakan'ın yanaştığı sağ kanat ile etkili olmaya başladı Fenerbahçe. Kaleciden dönen topu Serdar Rossi'ye çıkardı ve Rossi'nin golü ile Fenerbahçe öne geçti. İlk yarı boyunca Fenerbahçe'de Mert Hakan, İrfan, Crespo, Zajc ve iki gol bir asist ile oynayan Serdar Dursun öne çıkan oyunculardı.

İkinci yarıda Fenerbahçe'de Arda şov izledik. Alex De Souza bir daha gelmez derken Arda çıktı ve Türk Alex De Souza olarak sahne aldı. Arda'nın istatistikleri bir kenara girdiği her maçta skora etki etmesi, her gol pozisyonunda bir şekilde tehlikeli alanda olması çok büyük bir yeteneği izlediğimizin kanıtı. Valencia'ya yaptığı asist öncesi çevre kontrolü, topu istemesi o kadar doğal ki onu izlemek büyük bir keyif. Serdar'ın kendisine ait üç takımın dördüncü golü öncesi vurduğu kafa, Gökhan Gönül'ün çizgiden çıkardığı goldeki vuruşu hep Alex De Souza. Altıncı golde Rossi'nin önüne bıraktığı top başka bir fırça darbesi tabloda. Gerçekten de özellikle Fenerbahçe taraftarı için hiç alışık olmadığı bir durum bu. Altyapıdan çıkmış bir yetenek. Her maç üstüne koyuyor, geri adım atmıyor ve deplasmanlarda alkışlanan Fenerbahçe oyuncusu oldu Arda.

Crespo'nun sakatlığı Kim'in sarı kart cezalısı duruma düşmesi gecenin eksileri Fenerbahçe adına. Bu yazıyı yazarken Crespo'nun durumu belli değildi. Onun bu sezona kattıkları düşünülünce sezonun en iyi üç oyuncusundan biri ve dahada önemlisi en kilit oyuncusu Crespo, sakatlığı çok önemli Fenerbahçe adına.

İsmail Kartal Fenerbahçe'de gerçekten çok büyük bir başarı hikayesi yazıyor. Gerek takımın oyunu,gerek konsantrasyonu onun eseri. Arda Güler konusunda tüm övgüyü de sonuna kadar hak ediyor. Daha önce de yazdım bu şekilde verim aldığı sürece nasıl kullandığını asla sorgulamam övgü ile bahsederim.

Rizespor'a iki maçta da hattrick yaparak tarihe geçen Serdar Dursun'da Emrah Şeber'inde dediği gibi "Geçen sene olsaydı Fenerbahçe şampiyon olabilir miydi"

Rizespor ise sene başında Bülent Uygun ile yaptığı transferlerle küme düşme konusunda ilk adımı atmıştı. Bu gece de o adımı tamamladı.