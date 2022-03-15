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3. Sayfa
Röportaj
Araç sahiplerine müjde! Beklenen indirim geldi!
Genel
15.03.2022, 09:17
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Motorinin satış fiyatında bugün itibariyle geçerli olmak üzere 2 lira 38 kuruşluk indirim geldi. İndirim, pompa fiyatlarına yansıdı.
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#Alişan
#Bedirhan Çur
#SE
#Suud konsolosluğu
#çalışan
#whatsapp
#tufan gündüz
#tahkim kurulu
#Mustafa Kemal
#SSP Grubu
#kimyasal koku
#Ağrı
#Genelge
#Aydın
#yabancı
#Geleneksel Üretimin Genç Gönüllü Elçileri
#cezayir
#Alman Bild gazetesi
#Şemdinli
#Erman Toroğlu
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