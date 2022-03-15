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Araç sahiplerine müjde! Beklenen indirim geldi!

Genel 15.03.2022, 09:17
Araç sahiplerine müjde! Beklenen indirim geldi!
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Motorinin satış fiyatında bugün itibariyle geçerli olmak üzere 2 lira 38 kuruşluk indirim geldi. İndirim, pompa fiyatlarına yansıdı.