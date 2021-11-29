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Araç sahipleri dikkat! Bu geceden itibaren geçerli

Genel 29.11.2021, 13:36
Araç sahipleri dikkat! Bu geceden itibaren geçerli
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Son günlerde zamlarla 10 lira sınırına dayanan benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere büyük indirim geliyor.