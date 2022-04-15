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Araç sahipleri dikkat! Bu geceden itibaren başlıyor

Genel 15.04.2022, 10:12
Araç sahipleri dikkat! Bu geceden itibaren başlıyor
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Motorin fiyatlarına 16 Nisan 2022'den itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 79 kuruşluk zam gelecek.