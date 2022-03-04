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Araç sahipleri dikkat! Bu geceden itibaren başlıyor

Genel 04.03.2022, 10:41
Araç sahipleri dikkat! Bu geceden itibaren başlıyor
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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal girişiminde dokuzuncu güne girilirken, savaş nedeniyle zirveye çıkan petrol fiyatları akaryakıtta zamlara neden oluyor.