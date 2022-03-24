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3. Sayfa
Röportaj
Araç sahipleri dikkat! Bu gece zam geliyor
Genel
24.03.2022, 16:10
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Enerji piyasasından edindiği bilgiye göre motorinin litre fiyatına bu geceden itibaren 1 lira 36 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
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#Fatih Yumak
#etiket
#Piyasa
#kargo gemiis
#Antalya
#magazin haberleri
#eş
#Akın Akınözü
#Ankaragücü Göztepe şifresiz izle
#genk
#Başkan
#İskelet
#kale
#Ataşehir
#Trabzonspor
#İbrahim Kalın
#Fahrettin Koca
#Mustafa Kemal
#At
#nasa
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