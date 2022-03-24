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Araç sahipleri dikkat! Bu gece zam geliyor

Genel 24.03.2022, 16:10
Araç sahipleri dikkat! Bu gece zam geliyor
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Enerji piyasasından edindiği bilgiye göre motorinin litre fiyatına bu geceden itibaren 1 lira 36 kuruş zam gelmesi bekleniyor.