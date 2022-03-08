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Araç sahipleri dikkat! Bu gece büyük zam geliyor

Genel 08.03.2022, 09:35
Araç sahipleri dikkat! Bu gece büyük zam geliyor
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Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ham petrol fiyatlarındaki aşırı yükselmeyle beraber benzin ve motorine neredeyse her gün yüksek oranda zam geliyor.