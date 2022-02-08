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Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor

Genel 08.02.2022, 12:25
Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor
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Dün motorine yapılan 80 kuruşluk zammın ardından benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 72 kuruş zam yapılması bekleniyor.