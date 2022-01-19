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Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor

Genel 19.01.2022, 15:48
Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor
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Dün gece yarısı motorine gelen 52 kuruşluk zammın ardından bu gece yarısı da benzine 46 kuruşluk zam geliyor.