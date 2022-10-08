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Angelina Jolie'nin 'şiddet' iddiaları sonrası Brad Pitt cephesinden açıklama

Spor 08.10.2022, 15:58
Angelina Jolie'nin 'şiddet' iddiaları sonrası Brad Pitt cephesinden açıklama
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Angelina Jolie, eski eşi oyuncu Brad Pitt ile ilgili özel uçakla yaptıkları bir yolculuk esnasında sarhoş olarak kendisi ve çocuklarına saldırdığını söylemesinin ardından iddialara Pitt cephesinden iddialara yanıt geldi.