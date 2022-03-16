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3. Sayfa
Röportaj
Altındaki düşüş sürüyor
Genel
16.03.2022, 11:54
1/9
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 908 liradan piyasalarda işlem görüyor.
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#Aydın
#tahkim kurulu
#işgalci
#whatsapp
#tufan gündüz
#Mustafa Kemal
#etiket
#yurt
#Suud konsolosluğu
#Şemdinli
#belediye başkanı
#SSP Grubu
#Malatya
#İstanbullu Gelin ful izle
#Genelge
#Alişan
#RTÜK
#Erman Toroğlu
#Sivasspor Kayserispor
#Alman Bild gazetesi
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