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3. Sayfa
Röportaj
Altın son bir ayın zirvesinde
Genel
14.04.2022, 10:00
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Altın, Ukrayna savaşı ve hızlanan enflasyon artışı nedeniyle güvenli varlıklara gelen talep ile bir ayın zirvesine ulaşarak rekor kırdı.
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#Bekar Deresi
#kadın
#gediz
#Hercai
#Twitter
#sinop
#Sen Anlat Karadeniz 43 bölüm izle
#abdullah öcalan
#UEFA Avrupa Ligi
#Mersin
#peron
#Numan Kurtulmuş
#fenerbahçe
#yer altı şehri
#HSK
#Teknik Direktör
#Bursaspor
#Rıdvan Dilmen
#Güreş
#Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu
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