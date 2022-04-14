banner38

Altın son bir ayın zirvesinde

Genel 14.04.2022, 10:00
Altın son bir ayın zirvesinde
1/8

Altın, Ukrayna savaşı ve hızlanan enflasyon artışı nedeniyle güvenli varlıklara gelen talep ile bir ayın zirvesine ulaşarak rekor kırdı.