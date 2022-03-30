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Röportaj
Altın güne yükselişle başladı
Genel
30.03.2022, 12:42
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Dün, dolar kuru ve ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı bugün güne yükselişle başladı.
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#Vedat Muriqi
#Daniella Pick
#Avlu 24 bölüm puhu tv izle
#ING
#Theresa May
#Formula 1
#Aykut Kocaman
#Uluslararası Emmy Ödülleri
#hırkai şerif
#Türk Kızılay gönüllüleri
#koyun
#Grip ve soğuk algınlığı aynı mı
#bakan koca
#Senegal
#İdam
#Toplantı
#yeşilay
#Piyasa
#kayıp
#Soylu
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