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3. Sayfa
Röportaj
Altın fiyatlarında sert düşüş
Genel
19.09.2022, 12:13
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Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 976 lira seviyesinde işlem görüyor.
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#Rıdvan Dilmen
#tercih
#Kral
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#defile
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#prim
#deniz temizliği
#Buzlanma
#Krasnodar
#yolsuzluk
#şehit
#işgal
#Burak Özçivit
#gazete
#marmaris
#Sınav
#ev
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