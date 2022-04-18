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Altın fiyatları zirveye ulaştı

Genel 18.04.2022, 11:52
Altın fiyatları zirveye ulaştı
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Altın, Ukrayna savaşı, artan enflasyon ve ABD'de resesyon riskleri gibi faktörlerin güvenli varlıklara olan talebi artırmasıyla son beş haftanın zirvesine ulaşarak rekor kırdı.