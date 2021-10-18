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Altay Bayındır Trabzonspor tribünleriyle tartıştı! O hareketi olay oldu

Spor 18.10.2021, 10:22
Altay Bayındır Trabzonspor tribünleriyle tartıştı! O hareketi olay oldu
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Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu. Liderliği bordo mavililere kaptıran sarı lacivertlilerde moraller bozuldu.