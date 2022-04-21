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Almanlar Mesut Özil'in yeni adresini duyurdu!

Spor 21.04.2022, 12:22
Almanlar Mesut Özil'in yeni adresini duyurdu!
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Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer olduğu Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Mesut Özil, Konyaspor maçının ardından Ozan Tufan ile beraber kadro dışı bırakılmıştı.