banner38

Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Ünlü çiftten ilk açıklama

Genel 28.10.2021, 10:25
Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Ünlü çiftten ilk açıklama
1/7

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatından sonra toparlayamayan Alişan'ın iki çocuğunun annesi Buse Varol'dan boşanacağı konuşulurken ünlü çift, çıkan haberlere sosyal medyadan paylaştıkları fotoğrafla yanıt verdi.