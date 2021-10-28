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Röportaj
Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Ünlü çiftten ilk açıklama
Genel
28.10.2021, 10:25
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Kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatından sonra toparlayamayan Alişan'ın iki çocuğunun annesi Buse Varol'dan boşanacağı konuşulurken ünlü çift, çıkan haberlere sosyal medyadan paylaştıkları fotoğrafla yanıt verdi.
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#vefat
#koronavirüs
#türkiye
#spor
#Adana Demirspor
#Rıdvan Dilmen
#Yunanistan
#Trabzonspor
#Vedat Muriqi
#spor haberleri
#uyarı
#Boşanma
#Dolar
#iran
#Covid-19
#Kovid-19
#yangın
#abd
#kızıl akbaba
#eş