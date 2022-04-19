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Alişan'ın eşi Buse Varol'dan çok üzücü haber!

Genel 19.04.2022, 11:30
Alişan'ın eşi Buse Varol'dan çok üzücü haber!
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Alişan'ın eşi Buse Varol "Kötüyüm" diyerek paylaşımda bulundu. Yaptığı paylaşım hayranlarını üzdü.