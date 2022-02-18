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Alişan'dan eşi Buse Varol'a çok konuşulacak gönderme!

Genel 18.02.2022, 15:16
Alişan'dan eşi Buse Varol'a çok konuşulacak gönderme!
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Oyuncu Buse Varol ve şarkıcı Alişan'ın kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutlaması boşanma iddialarını yeniden gündeme getirdi.