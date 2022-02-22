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Alişan'dan boşanacağı konuşulan Buse Varol'dan şaşırtan hamle!

Genel 22.02.2022, 14:22
Alişan'dan boşanacağı konuşulan Buse Varol'dan şaşırtan hamle!
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Oyuncu Buse Varol ve şarkıcı Alişan'ın kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutlaması boşanma iddialarını yeniden gündeme getirmişti.