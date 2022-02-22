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Alişan'dan boşanacağı konuşulan Buse Varol'dan şaşırtan hamle!
Genel
22.02.2022, 14:22
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Oyuncu Buse Varol ve şarkıcı Alişan'ın kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutlaması boşanma iddialarını yeniden gündeme getirmişti.
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#galatasatay
#vefat
#çamlıca tepesi
#Fatih Uysan
#afrikalı
#Jane Powell
#gemlik tesisi
#Üsküdar Kitap Fuarı
#Rezan Epözdemir
#operatör
#CNN
#Seçim Sloganı
#tezgah
#lavanta
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