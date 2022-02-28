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Ali Koç ve yönetimi harekete geçti! Fenerbahçe'de 3 imza birden

Spor 28.02.2022, 09:30
Ali Koç ve yönetimi harekete geçti! Fenerbahçe'de 3 imza birden
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Fenerbahçe Kulübü'nde Başkan Ali Koç ve idarecileri gelecek sezon adına planlarına ara vermeden devam ediyor.