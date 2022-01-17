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Ali Koç ve Acun Ilıcalı buluştu! Bomba iddia

Spor 17.01.2022, 10:18
Ali Koç ve Acun Ilıcalı buluştu! Bomba iddia
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, futbol takımındaki kötü gidişatın faturasını Vitor Pereira'ya kesti. Sarı-lacivertli kulüpte bir aylık arayış sonrasında göreve İsmail Kartal getirildi.