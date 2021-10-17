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Ali Koç'tan hakem Ali Şansalan'a sert tepki: 'Ali Maçalan'

Spor 17.10.2021, 23:20
Ali Koç'tan hakem Ali Şansalan'a sert tepki: 'Ali Maçalan'
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3-1 kaybettikleri Trabzonspor maçından sonra maçın hakemi Ali Şansalan hakkında çok sert açıklamalarda bulundu.