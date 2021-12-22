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3. Sayfa
Röportaj
Ali Koç 'risk' demişti, Emre Belözoğlu tarih yazdı
Spor
22.12.2021, 09:25
1/9
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Giresunspor'u 3-1 yendi. Göreve geldiği günden beri mağlubiyet görmeyen Emre Belözoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti.
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#vefat
#abd
#kışlık kıyafet
#Dolar
#Boşanma
#peron
#Rıdvan Dilmen
#Trabzonspor
#fenerbahçe
#midas
#murat yılmaz
#Cisse
#Makine İhracatçıları Birliği
#bilim haberleri
#DJ
#meyve
#Bursaspor
#Afrika
#Galatasaray
#haine ve maliye bakanı
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