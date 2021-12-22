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Ali Koç 'risk' demişti, Emre Belözoğlu tarih yazdı

Spor 22.12.2021, 09:25
Ali Koç 'risk' demişti, Emre Belözoğlu tarih yazdı
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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Giresunspor'u 3-1 yendi. Göreve geldiği günden beri mağlubiyet görmeyen Emre Belözoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti.