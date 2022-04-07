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Ali Koç itiraf etti! "En büyük hatam..."

Spor 07.04.2022, 13:45
Ali Koç itiraf etti! "En büyük hatam..."
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kongre üyeleriyle Kuruçeşme'de iftar yemeğinde bir araya geldi.